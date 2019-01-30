Кабмін затвердив програму "Україна - НАТО" на 2019 рік

В уряді заявили, що це абсолютно новий за форматом документ

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що це абсолютно новий за форматом документ порівняно з програмами минулих років.

"Цей документ ми з вами приймаємо в зовсім іншому вигляді, ніж ми це робили протягом багатьох років, починаючи з Бухарестського саміту 2008 року. Нарешті він стратегічний і системний. Ми протягом декількох років удосконалювали його структуру і зміст і нарешті вийшли на абсолютно новий формат, побудований за логічним ланцюгом, де є наші стратегічні цілі, є конкретні завдання на конкретний рік для досягнення цих цілей", - пояснила Климпуш-Цинцадзе, повідомила прес-служба Кабміну.

За її словами, вперше програма побудована так, що в неї не потрапили формалістичні і зайві завдання і заходи.

"Ми вперше вводимо показники ефективності - індикатори виконання. Це дасть нам можливість більш ефективно просуватися і стратегічно зближуватися з Північноатлантичним альянсом і виконувати ті завдання, які необхідні для забезпечення ефективної, цілеспрямованої і планомірної роботи для підготовки нашого членства в НАТО, як це вже передбачено українським законодавством і, сподіваюся, буде передбачено українською Конституцією", - сказала віце-прем'єр.