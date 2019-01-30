Кабмін затвердив програму "Україна - НАТО" на 2019 рік
"Цей документ ми з вами приймаємо в зовсім іншому вигляді, ніж ми це робили протягом багатьох років, починаючи з Бухарестського саміту 2008 року. Нарешті він стратегічний і системний. Ми протягом декількох років удосконалювали його структуру і зміст і нарешті вийшли на абсолютно новий формат, побудований за логічним ланцюгом, де є наші стратегічні цілі, є конкретні завдання на конкретний рік для досягнення цих цілей", - пояснила Климпуш-Цинцадзе, повідомила прес-служба Кабміну.
За її словами, вперше програма побудована так, що в неї не потрапили формалістичні і зайві завдання і заходи.
"Ми вперше вводимо показники ефективності - індикатори виконання. Це дасть нам можливість більш ефективно просуватися і стратегічно зближуватися з Північноатлантичним альянсом і виконувати ті завдання, які необхідні для забезпечення ефективної, цілеспрямованої і планомірної роботи для підготовки нашого членства в НАТО, як це вже передбачено українським законодавством і, сподіваюся, буде передбачено українською Конституцією", - сказала віце-прем'єр.
Нагадаємо, НАТО визначили п'ять основних напрямів реформування сектора безпеки і оборони для України на 2019 рік.
Додамо, що Президент України Петро Порошенко звернувся до парламенту з закликом невідкладно розглянути проект змін до Конституції щодо закріплення в ній курсу на вступ до ЄС та НАТО, враховуючи сьогоднішнє рішення Конституційного суду.
У вересні Президент Петро Порошенко запропонував закріпити незворотність курсу України на європейську і євроатлантичну інтеграцію у преамбулі Основного закону.
У НАТО прокоментували намір Києва.
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