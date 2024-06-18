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Кабмін звільнив Найєма з посади голови Держагентства відновлення

18 червня 2024, 18:36
Кабмін звільнив Найєма з посади голови Держагентства відновлення
Фото: fakty.ictv.ua
Обов'язки керівника цього Держагентства тимчасово виконуватиме Роман Комендант.
Мустафу Найєма звільнено з посади голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.
 
Про це йдеться у рішенні, яке ухвалив Кабінет міністрв України, задовільнивши його заяву про звільнення.
 
Обов'язки керівника цього Держагентства тимчасово виконуватиме Роман Комендант.
 
Нагадаємо, що 10 червня, очільник Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм написав заяву про звільнення. Це сталося невдовзі після відставки віце-прем’єр-міністра з відновлення Олександра Кубракова.
Найєм зазначав, що хоче залишити посаду через "системні перешкоджання, які не дають подальшої можливості ефективно виконувати свої повноваження". Він стверджував, що, починаючи з листопада 2023 року, команда Агентства почала стикатися "з постійною протидією, спротивом та створенням штучних перешкод". 
 
За словами Найєма, Агентству повністю скасували бюджет на проекти з відновлення та утримання доріг, "почали кошмарити бюрократією", коли документи на оплату захисних споруд, фортифікацій або відновлення погоджувалися в уряді місяцями, а також з початку року Агентству "суттєво обрізали заробітну плату".
 
Найєм зазначав, що попри всі ці перепони, за весь час великої війни Агентство не провалило і не зупинило жодного проекту, військового вантажу та евакуаційного маршруту. 
 
При цьому додав, що все це було можливо завдяки підтримці міністерства та міністра, які дозволяли ухвалювати самостійні рішення та досягати результатів, "не чекаючи ударів у спину". Найєм зазначив, що із звільненням міністра це стало неможливим, і останнє рішення голови уряду про скасування його офіційної участі у Конференції з відновлення України у Берліні це підтвердило.

 

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