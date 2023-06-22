Качинський знову став віцепрем'єром Польщі

Він зосередиться на безпеці країни.

Голова керівної партії Польщі Право та справедливість Ярослав Качинський повернувся до уряду країни після відставки у 2022 році.

Про це повідомило агентство PAP.



Президент Польщі Анджей Дуда призначив Качинського віцепрем'єр-міністром, він буде єдиним заступником глави уряду.

За словами прем'єра Польщі Матеуша Моравецького, Качинський буде зосереджений на безпеці Польщі, оскільки це буде "найважливішим гаслом" до кінця 2023 року.



Він уже обіймав посаду віцепрем'єра, проте пішов у відставку у червні 2022 року.

"Ви є абсолютно головним автором закону про захист Польщі. Це фундаментальний акт для підвищення безпеки у військовому сенсі під час війни, що відбувається за кордоном", — сказав Дуда на церемонії.

Восени у Польщі відбудуться парламентські вибори — основними конкурентами у перегонах є партія ПІС та Громадянська платформа на чолі з колишнім прем'єр-міністром країни Дональдом Туском.