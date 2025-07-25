Після інциденту поплічника путіна одразу шпиталізували до лікарні

Глава Чечні Рамзан Кадиров, який підтримує агресію рф проти України, ледь не потонув у морі під час відпустки на турецькому курорті Бодрум. Його витягли на берег і доправили до лікарні машиною швидкої допомоги.

Про це пише турецьке видання Milliyet.

Інцидент стався опівдні в районі Кайнар на території п'ятизіркового готелю.

За попередніми даними, Кадиров купався в морі, проте раптово почав захлинатися. Очевидці, які помітили, що "плавець" тоне, одразу викликали представників відповідних служб.

Рятувальники, які прибули на місце, надали Кадирову першу допомогу прямо на березі, після чого його було госпіталізовано до приватної клініки. За інформацією з лікарні, його стан стабільний та загрози для життя немає. Якийсь час він провів під наглядом лікарів.