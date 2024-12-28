ППО несе службу у цілодобовому форматі, захищаючи особисто Кадирова та його родину.

Після дозволу США завдавати ударів по території росії далекобійними ракетами лідер Чечні Рамзан Кадиров посилив свою особисту повітряну безпеку.

Про це пише проєкт "ВЧК-ОГПУ" з посиланням на власні джерела.

У Чечню після падіння режиму диктатора Башара Асада було перевезено ЗРК із Сирії, зокрема "С-300". Ці системи ППО були розосереджені по Грозному та його межами.

Наприклад, ЗРК поставлено на чергування в офіційній резиденції Кадирова. Комплекс із мечеттю у Грозному, який заборонено знімати навіть із оглядових майданчиків міста, тепер охороняє окремий розрахунок.