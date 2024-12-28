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Кадиров поставив нові розрахунки ППО для власної безпеки – ЗМІ

28 грудня 2024, 11:55
Кадиров поставив нові розрахунки ППО для власної безпеки – ЗМІ
Рамзан Кадиров. Фото: partbilet.ru
ППО несе службу у цілодобовому форматі, захищаючи особисто Кадирова та його родину.
Після дозволу США завдавати ударів по території росії далекобійними ракетами лідер Чечні Рамзан Кадиров посилив свою особисту повітряну безпеку.
 
Про це пише проєкт "ВЧК-ОГПУ" з посиланням на власні джерела.
 
У Чечню після падіння режиму диктатора Башара Асада було перевезено ЗРК із Сирії, зокрема "С-300". Ці системи ППО були розосереджені по Грозному та його межами.
 
Наприклад, ЗРК поставлено на чергування в офіційній резиденції Кадирова. Комплекс із мечеттю у Грозному, який заборонено знімати навіть із оглядових майданчиків міста, тепер охороняє окремий розрахунок.
 
Своє ППО мають ще й жителі престижного Баронівського району, що недалеко від резиденції Кадирова. Колишнє селище для робітників заводу, вже давно перетворилося на один із найпопулярніших районів серед мешканців столиці Чеченської Республіки: там живе родина Кадирова, а всі під'їзди суворо охороняє озброєна охорона з "кадирівців".
 
Ще один комплекс "С-300" встановлений у родовому селі Кадирових Ахмат-Юрт. Розрахунок ППО віднедавна несе цілодобове бойове чергування та персонально охороняє родичів Кадирова.

 

Кадироввійна в Україніросія окупанти

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