Кадиров посварився з кремлем: подробиці

путін образився на Кадирова, який не довіряє словам кремлівського диктатора

Між чеченським намісником Рамзаном Кадировим і керівництвом кремля виникли серйозні розбіжності.

Про це пише російський опозиційний проєкт "Важные истории".

Так, у москві незадоволені тим, що очільник Чечні веде переговори з близькосхідними монархіями щодо гарантій безпеки для своєї сім'ї.

За інформацією колишнього і чинного співробітників ФСБ, а також північнокавказьких журналістів і правозахисників, головною причиною конфлікту стали несанкціоновані контакти Кадирова з представниками мусульманських монархій. Чеченський правитель, який давно відчуває проблеми зі здоров'ям, шукає способи захистити свою сім'ю і активи на випадок втрати влади.

Незважаючи на спроби демонструвати активність у медіа, стан здоров'я Кадирова погіршується. В останні місяці він рідко з'являється на публіці, а виступи на камеру даються йому важко. У січні та лютому він зник з інформаційного простору, пізніше пояснивши це відпусткою. За даними журналістів, у нього серйозні проблеми з нирками і підшлунковою залозою.