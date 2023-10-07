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ПОЛІТИКА

Кадиров запропонував скасувати вибори президента рф

07 жовтня 2023, 17:40
Кадиров запропонував скасувати вибори президента рф
Рамзан Кадиров. Фото: partbilet.ru
За його словами, він не бачить іншу людину на посаді президента росії.

Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров пропонує "тимчасово" скасувати вибори президента росії. Таку заяву він зробив на акції у Грозному з нагоди дня народження путіна.

Про це повідомляє "Чечня сьогодні".

"Я пропоную, зараз, коли йде СВО (війна проти України, - ред.), одноголосно ухвалити рішення, що на виборах у нас буде один кандидат - володимир володимирович путін. Або тимчасово скасувати вибори", - заявив Кадиров.

За його словами, він не бачить іншу людину на посаді президента росії. Кадиров також вкотре заявив, що всі проблеми росії нібито від ЄС та НАТО.

Зазначимо, згідно з російським законодавством вибори президента мають відбутися 17 березня 2024 року. Остаточне рішення про дату буде прийнято Радою Федерації рф не раніше ніж за 100 днів (8 грудня 2023 року) і не пізніше ніж за 90 днів (18 грудня 2023 року) до дня голосування.

Сьогодні путіну виповнився 71 рік.

вибориПутінКадиров

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