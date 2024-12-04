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Кадиров запропонував використати полонених як живий щит

04 грудня 2024, 19:05
Кадиров запропонував використати полонених як живий щит
Рамзан Кадиров. Фото: partbilet.ru
Після минулої дронової атаки на Чечню Кадиров пригрозив не брати полонених, але швидко передумав.
Правитель Чечні Рамзан Кадиров запропонував використовувати українських військовополонених як живий щит для військових об'єктів на території республіки.
 
Про це він сказав під час показової зустрічі з полоненими, відео якої опублікував у своєму Telegram.
 
Так, на початку зустрічі чеченський диктатор спершу запитав, як живеться українцям у чеченській неволі, а потім обурився, що вони виглядають надто добре.
 
"Наче з відпочинку ви приїхали. Треба їх по об'єктах, які зняли американські супутники, по цих об'єктах на дах поставити їх усіх. Нехай охороняють нашу територію", - сказав Кадиров одному з тих, хто його супроводжував.
 
війна в Україніросія окупантиРамзан Кадиров

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