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Кадиров заявив про атаку безпілотників на полк спецназу у Грозному

12 грудня 2024, 08:55
Кадиров заявив про атаку безпілотників на полк спецназу у Грозному
Рамзан Кадиров. Фото: partbilet.ru
Кадиров вже обвинуватив Україну у дроновому ударі

Президент Чечні Рамзан Кадиров заявив про атаку БпЛА на полк поліції спецпризначення у Грозному, за його даними, поранено 4 бійців.

Про це він написав у Telegram. 

За його словами, о 00:55 над казарменними будинками полку поліції ім. Ахмата Кадирова Міністерства внутрішніх справ у Чечні був збити безпілотник, а уламки при падінні викликали невелику пожежу, яку швидко загасили.
 
"Серйозно ніхто не постраждав. Легкі поранення отримали 4 бійці варти. Особистий склад, що чергував, у цей час перебував у захищених від подібних атак приміщеннях", – запевнив глава Чечні.
 
Також додав, що "якихось серйозних пошкоджень будівля не отримала, а БпЛА, що здетонував у повітрі, пошкодив покрівлю і вибив шибки".
 
Кадиров гнівно обвинуватив Україну в цьому дроновому ударі та залякував помстою.
 
Крім того, він розповів нібито про готовність резерву із 84-х тисяч "добровольців та бійців підрозділів із Чеченської Республіки висунутись на передову за першим наказом".
 
"Ми цього так не залишимо! І лише за цих 4 поранених ми покладемо 400 укронатівців", –  стверджує Кадиров.

 

ЧечняРамзан Кадироввійна в Україніросія окупанти

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