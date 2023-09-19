Кадирова у росії могли отруїти – Данілов

Кадирова могли отруїти в рамках війни між різними угрупованнями у кремлі.

У мережі з'явилися повідомлення про те, що у глави Чечні Рамзана Кадирова, ймовірно, є погіршення зі станом здоров'я, які можуть мати наслідок. Водночас такий розвиток подій може призвести до цікавих подій у регіоні Кавказу.

Про це в ефірі телемарафону розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Він зазначив, що смерть Кадирова може також вдарити й по позиції кремля.

Олексій Данілов зазначив, що після ймовірної смерті Кадирова виникне послаблення позицій одного з угруповань у Кремлі, які постійно між собою з'ясовують стосунки. Секретар РНБО зазначив, що це є так звані "вежі кремля".

Водночас він наголосив, що смерть Кадирова також вплине і на події у Кавказькому регіоні, зокрема у самій Чечні. Це може мати неабиякі наслідки для російської влади.

"Там можуть початися певні процеси, які кажуть про те, що взагалі влада у росії є вкрай крихкою",

– сказав Данілов.

Водночас секретар РНБО підкреслив, що наразі ситуація у росії також є хиткою. Зокрема, це виявив і заколот Прігожина.

"Там дуже багато чинників, які зараз починають працювати", – розповів він.

Наостанок Данілов зауважив, що через небезпеку всередині країни росія може знову вдатися до залякування світу. Зокрема, кремль знову може почати шантажувати інші країни своєю ядерною зброєю.