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Каховська ГЕС буде відбудована – Шмигаль

18 липня 2023, 18:57
Каховська ГЕС буде відбудована – Шмигаль
Джерело: hromadske
Уряд схвалив експериментальний проєкт.

Україна відбудує Каховську ГЕС, яку підірвали російські окупанти.  

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Сьогодні уряд затверджує постанову про експериментальний проєкт з початку відбудови Каховської ГЕС, яку підірвали росіяни. Проєкт розрахований на два роки. На першому етапі спроєктуємо всі інженерні конструкції, підготуємо необхідну базу для відновлення", – розповів прем'єр.

Другий етап розпочнеться після деокупації територій, де розташована ГЕС. Він передбачає власне будівельні роботи.

"Координуватиме проєкт Міністерство економіки, а замовником робіт буде державне Укргідроенерго. Рішення про підготовку до відновлення ухвалене після консультацій з експертами та спеціалістами", – зауважив Шмигаль.

За словами очільника уряду, відбудова Каховської гідроелектростанції примножить економічний потенціал України як в аграрній, так і в енергетичній сферах.

Кабінет міністрів УкраїниКаховська ГЕСвійна в Україніросія окупанти

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