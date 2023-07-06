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"Калібри" летіли до Києва, але звернули у напрямку Львова – Ігнат

06 липня 2023, 12:13
Джерело: ukrinform
Щоб вдавалося збити 10 ракет з 10, ЗСУ потрібні винищувачі F-16.

Вночі проти 6 липня російські "Калібри" летіли до Києва, але різко звернули в напрямку Львова. Саме у місті на заході України ракети наробили лиха.

Про це заявив в ефірі "Радіо Свобода" речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Ігнат розповів, мовляв, його запитують, чому Повітряні сили у звіті про нічну атаку написали "лише сім з десяти" ракет було збито. 

"Тому що хотілось десять. А щоб було 10 з 10 - нам потрібно F-16 принаймні. Тому що захистити усю країну від прольотів ракет, на жаль, не так просто. Вони пропрацювали маршрут, використовуючи і рельєф місцевості, і русла річок. У цьому випадку Дніпро. Вони летіли до Києва і різко звернули в напрямку Львова", - розповів представник ЗСУ.

За словами Ігната, багатоцільові винищувачі F-16 зможуть захистити від російських атак ракетами та БПЛА територію усієї України. Адже ці літаки можуть знищувати цілі у повітрі, на землі та в морі.

"Швидкість ракет – від 700 до 900 кілометрів за годину. Винищувач може їх наздоганяти, перехоплювати, летіти назустріч. Калібри можна було б перехоплювати винищувачами. Частину ракет вдалося перехопити винищувальною авіацією, але це дуже невелика частина. З цим міг би впоратися F-16", - наголосив речник Повітряних сил. 

Ігнат пояснює, що F-16 створені саме для того, аби знищувати крилаті ракети та "дрони-камікадзе". З його слів, для захисту України "не треба дуже багато винищувачів".

війна в Україніракетні удариросія окупантикалібри

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