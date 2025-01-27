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Каліфорнія почала збір підписів на відокремлення від США

27 січня 2025, 12:35
Каліфорнія почала збір підписів на відокремлення від США
прапор Каліфорнія
За всю історію штату було висунуто понад 220 пропозицій щодо його територіального поділу

Ініціатива Calexit, що має на меті дозволити Каліфорнії відокремитися від США, отримала дозвіл на законний збір підписів.

Про це повідомляє New York Post.

Якщо вдасться зібрати підписи, запитання: "Чи має Каліфорнія вийти зі США і стати вільною та незалежною країною?" буде включене у бюлетень для голосування у 2028 році. Для цього у виборах повинні взяти участь не менше 50% зареєстрованих виборців, а до 22 липня "за" повинні проголосувати не менше 55% – або понад 500 тисяч осіб.
 
Як зазначає New York Post, якщо це станеться, то спровокує «вотум недовіри Сполученим Штатам Америки» та "вираз волі народу Каліфорнії" стати незалежною країною.
 
Потім буде створена комісія з 20 членів для вивчення можливості функціонування Каліфорнії як незалежного штату у 2027 році та публікації звіту наступного року. Каліфорнія є найбільш населеним, а також третім за площею штатом США.
 
Рух набув широкої популярності в листопаді 2016 року разом із хештегом Calexit, який був у трендах соціальних мереж[6]. Це було безпосередньо пов'язано з виборами президента США, а також із тим, що в Каліфорнії за Гілларі Клінтон проголосувало 61,5 %, тоді як за Дональда Трампа – 33,2 % виборців. Жителі штату винесли хештег #Calexit у тренди Twitter, будучи незадоволеними результатом виборів. У своїх повідомленнях вони підкреслювали те, що Каліфорнія – це найнаселеніший штат США, який зміг би стати шостою економікою світу, якби здобув незалежність.

 

СШАКаліфорнія

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