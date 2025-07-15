Каллас назвала кількість хімічних атак рф проти України

росія застосувала хімічну зброю проти України щонайменше 9000 разів

росія застосувала хімічну зброю проти України щонайменше 9 тис разів з початку повномасштабного вторгнення, і зараз нарощує її використання. Таку заяву зробила Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас посилаючись на звіти німецької та нідерландської розвідки.

Про це повідомляє Рolitico.

"Оскільки розвідувальні служби заявляють про посилення цієї ситуації, я вважаю, що це застосування росією хімічної зброї] викликає велике, велике занепокоєння. Це показує, що росія хоче завдати якомога більше болю та страждань, щоб Україна здалася. І, знаєте, це справді нестерпно", – зазначила Кая Каллас.

Більшість країн світу, включно з росією, підписали міжнародну конвенцію 1993 року, яка забороняє використання, виробництво, розробку або накопичення хімічної зброї. росія є однією з 65 країн, які не лише підписали, а й ратифікували Конвенцію про хімічну зброю. Незважаючи на це, за даними розвідки, москва систематично порушує свої міжнародні зобов'язання.