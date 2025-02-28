Каллас оцінила угоду про корисні копалини

Каллас сказала, що великі американські компанії працювали в Україні і до війни, але це не вберегло країну.

Угода між США та Україною про видобуток корисних копалин не може бути виключно економічною, оскільки у часи війни "потрібні гарантії безпеки".

Про це у Вашингтоні сказала Верховна представниця Євросоюзу із зовнішньої політики Кая Каллас, передає Голос Америки.

"Якщо ця угода посилить економічні інтереси США в Україні, і якщо ці інтереси також гарантуватимуть безпеку в Україні, тоді це дуже хороший розвиток подій. Ви маєте захищати та обороняти свої економічні інтереси, які будуть в Україні. Але на мою думку, це має бути разом із гарантіями безпеки", - заявила представниця Євросоюзу.

Каллас також зауважила, що великі американські компанії працювали в Україні як до війни, так і зараз, але це не вберегло країну від повномасштабного вторгнення рф та постійних обстрілів. На її думку, самих лише бізнесугод недостатньо.

"Я чую думки, що, мовляв, економічна угода як така вже сама по собі є гарантією безпеки. Я так не вважаю. Вже зараз в Україні активно працюють американські компанії. Але країну все одно бомблять щодня. Тож так не працює, мовляв, якщо у вас тут присутні американці, то росіяни скажуть: "Добре, ми їх більше не будемо бомбити", - пояснює дипломатка.