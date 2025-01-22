Каллас погодилась з Трампом, що Євросоюз "недостатньо витрачає" на оборону

Глава дипломатії ЄС зауважила, що слабкість Європи може провокувати рф до агресії.

Головний дипломат ЄС Кая Каллас заявила, що блок повинен прислухатися до вимоги президента США Дональда Трампа витрачати більше коштів на оборону.

Про це передає Радіо Свобода.

Вона зазначила, що минулого року країни-члени ЄС колективно витратили в середньому 1,9% ВВП на оборону. Тоді як Росія витрачає 9%.

“Ми витрачаємо мільярди на наші школи, соціальне забезпечення, охорону здоров’я. Але якщо ми не будемо інвестувати більше в оборону. Все це буде під загрозою. Нездатність Європи інвестувати у військовий потенціал також посилає небезпечний сигнал агресору. Слабкість запрошує його нападати. Президент Трамп має рацію, кажучи, що ми витрачаємо недостатньо. Настав час інвестувати”, – сказала вона.

За її словами, Євросоюзу потрібні інвестиції від держав-членів і приватного сектору, а також із спільного європейського бюджету.