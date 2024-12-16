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Каллас пояснила, чому наразі неможлива миротворча місія в Україні

16 грудня 2024, 12:29
Каллас пояснила, чому наразі неможлива миротворча місія в Україні
Каллас Естонія
росія поки що не налаштована на миир, наголосила Каллас
Перед тим, як говорити про миротворців ЄС в Україні, потрібно досягти миру, а росія на це не налаштована.
 
Про це заявила висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кая Каллас.
 
 "Спочатку потрібен мир, перш ніж посилати миротворців. Але росія не хоче миру. Це чітко зрозуміло", – заявила Каллас..
 
Вона згадала інтерв’ю глави МЗС рф Сергія Лаврова Такеру Карлсону, з якого видно, що росія не відмовилася від своїх цілей.
 
"Ми не можемо це обговорювати", – зазначила Каллас.
 
Нагадаємо, що у "Радіо Свобода" дізналися від джерел, що французький президент Емманюель Макрон, ймовірно, винесе на обговорення на саміті лідерів Євросоюзу 18-19 грудня питання розміщення миротворчої місії на території України у разі припинення вогню та мирної угоди між Україною та росією. Водночас співрозмовники зауважили, що тема миротворців дуже "сира" і перебуває на рівні ідеї.

 

Кая Калласвійна в Україніросія окупанти

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