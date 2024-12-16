Каллас пояснила, чому наразі неможлива миротворча місія в Україні

росія поки що не налаштована на миир, наголосила Каллас

Перед тим, як говорити про миротворців ЄС в Україні, потрібно досягти миру, а росія на це не налаштована.

Про це заявила висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кая Каллас.

"Спочатку потрібен мир, перш ніж посилати миротворців. Але росія не хоче миру. Це чітко зрозуміло", – заявила Каллас..

Вона згадала інтерв’ю глави МЗС рф Сергія Лаврова Такеру Карлсону, з якого видно, що росія не відмовилася від своїх цілей.

"Ми не можемо це обговорювати", – зазначила Каллас.