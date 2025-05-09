Каллас присоромила Фіцо за участь у параді в москві

Вона наголосила, що європейські лідери не повинні були бути присутніми на військовому параді в рф

Глава європейської дипломатії Кая Каллас відреагувала на візит прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо до москви для участі у військовому параді. За її словами, словацький політик "стоїть на неправильному боці історії".

Про це вона заявила під час візиту до Львова.

Каллас нагадала, що напередодні військового параду в москві вона закликала європейських лідерів не відвідувати цей захід. Проте деякі представники країн Європи проігнорували це.

"Я б сказала, що всі, хто підтримує свободу, незалежність, усі європейські цінності, повинні сьогодні, у день Європи, бути в Україні, а не в москві. Стояти пліч-о-пліч із тим, хто розпочав цю війну з усіма цими непотрібними смертями, невинними людьми, які страждають. Як ти можеш стояти пліч-о-пліч із цією людиною? Роберт Фіцо стоїть на неправильному боці історії", - сказала Каллас.

Також вона закликала лідерів європейських країн зробити все можливе, щоб притягнути до відповідальності всіх, хто винен у війні в Україні. Вона підкреслила, що "мир не може бути без справедливості".