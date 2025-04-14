Каллас розповіла про прогрес щодо двох мільйонів снарядів Україні

Вона зауважила, що Захід повинен більше робити для України.

Наразі Європейському союзу (ЄС) вже вдалось забезпечити дві третини від ініціативи щодо двох мільйонів артилерійських снарядів для України.

Про це повідомила голова дипломатії ЄС Кая Каллас під час розмови з журналістами.

"Ми бачимо найбільш смертоносні атаки в цій війні, гинуть мирні жителі. І вже місяць, як Україна погодилася на безумовне припинення вогню. З російської сторони ми цього не бачили. Ясно лише те, що нам потрібно більше підтримувати Україну, і я рада бачити, що ми вже маємо дві третини моєї ініціативи щодо боєприпасів", - заявила вона.

Водночас вона зауважила, що Захід повинен більше робити для України та нагадала про те, що європейські партнери цього року вже взяли на себе зобов'язання щодо 23 млрд євро (26,26 млрд доларів).