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ПОЛІТИКА

Каллас закликає росію до добросовісних жестів для припинення війни в Україні

31 березня 2025, 16:47
Каллас закликає росію до добросовісних жестів для припинення війни в Україні
Каллас Естонія
Трамп дедалі більше розчаровується відсутністю прогресу в його зусиллях щодо укладення мирної угоди.

Сьогодні, 31 березня, провідний європейський дипломат Кая Каллас закликала росію проявити добру волю і погодитися на припинення вогню в Україні. Вона сказала, що "повернення українських дітей, які були депортовані в росію" і "звільнення військовополонених" є прикладами жестів, які росія могла б зробити, щоб продемонструвати добру волю.

Про це пише Reuters.

Виступаючи перед зустріччю міністрів закордонних справ європейських країн у Мадриді для обговорення війни в Україні, вона також закликала США чинити тиск на кремль, щоб покласти край трирічній війні, Тим часом міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що росія повинна дати чітку відповідь США, чи хоче вона взагалі йти мирним шляхом.

війнаВладімір ПутінДональд ТрампКая Каллас

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