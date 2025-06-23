Каллас заявила про виконання плану постачання боєприпасів Україні

Кая Каллас оголосила практично про повне виконання обіцянки України щодо постачання снарядів.

Глава дипслужби Евросоюзу Кая Каллас заявила, що ЄС виконав на 80% свою обіцянку поставити українським військовим два мільйона снарядів у 2025 році.

Про це повідомляє Укрінформ.

За словами Каллас, війна рф проти України буде однією з тем сьогоднішнього засідання Ради ЄС, і важливо продовжувати тиск на росію.

"Навіть попри те, що вся увага зараз прикута до того, що відбувається в Ірані й на Близькому Сході, у Києві щодня гинуть люди, тому що росія продовжує бомбардування. Ми маємо зберігати тиск на росію. Саме тому ми просуваємо 18-й пакет санкцій. Також ми повинні забезпечити військову підтримку для України", - сказала очільниця зовнішньої політики ЄС.