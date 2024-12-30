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Каллас звинуватила кремль в диверсіях у Європі

30 грудня 2024, 12:02
Каллас звинуватила кремль в диверсіях у Європі
Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас Фото: ТСН
Після повномасштабного вторгнення в Україну кількість диверсій у Європі збільшилася.

Диверсії, які відбуваються останніми місяцями в Євросоюзі, - не поодинокі випадки, а частина системи скоординованих дій із дестабілізації інфраструктури ЄС і до цих подій причетна москва.

Про це заявила глава дипломатії ЄС Кая Каллас, повідомляє німецький канал DW.

Каллас сказала, що кількість диверсій у Європі збільшилася відтоді, як кремль почав повномасштабне вторгнення в Україну. Каллас навела як приклад пошкодження підводного кабелю Estlink 2 у Балтійському морі, у причетності до якого фінські слідчі підозрюють танкер Eagle S із так званого російського "тіньового флоту".

На фоні цього Каллас оголосила про введення більш жорстких заходів щодо російських кораблів. 

За її словами, судна "тіньового флоту" рф, які курсують із порушенням регламентів, також відповідальні за забруднення навколишнього середовища.

Каллас додала, що після переходу влади у США до команди обраного президента Дональда Трампа Вашингтон має діяти "впевнено і жорстко" щодо РФ і підтримувати Київ.

"Допомога Україні - не подачка, а інвестиція в безпеку всіх нас. Якщо Сполучені Штати будуть твердо протистояти росії, це запобіжить проблемам із Китаєм. Підтримка України захистить американців від майбутніх конфліктів", - заявила глава дипломатії ЄС.

Каллас також згадала в інтерв'ю катастрофу азербайджанського пасажирського літака. 

Головною версією причин трагедії є те, що літак був збитий російською системою ППО під час спроби приземлитися в Грозному. За словами Каллас, на користь цього з'являється "все більше свідчень". 

В кінці кінців відповідальність за інцидент у будь-якому разі лежить на кремлі, зазначила Каллас. 

За її словами, москва "створила умови для того, щоб сталася ця катастрофа".

Верховна дипломатка ЄС також порушила питання подальшого використання заморожених активів РФ для підтримки України у війні та відновленні країни. 

"росія повинна заплатити за заподіяну нею шкоду. Вимога Києва про компенсацію законна. Нам слід обговорити, як деякі або всі заморожені активи можуть бути використані для посилення України", - сказала вона.

 
РосіяЄвропаКая Калласдиверсії

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