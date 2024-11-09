Камала Гарріс може отримати місце у Верховному суді після виборів

Гарріс була окружним прокурором Сан-Франциско і генеральним прокурором Каліфорнії.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс після поразки на президентських виборах може стати суддею Верховного суду США.

Про це повідомляє Newsweek.

Адвокат Бакарі Селлерс, який протягом восьми років був членом Палати представників від Південної Кароліни (Демократична партія), заявив, що 70-річна суддя Соня Сотомайор може піти у відставку з Верховного суду, що дозволить президенту Джо Байдену номінувати Гарріс.

Гарріс була окружним прокурором Сан-Франциско і генеральним прокурором Каліфорнії. Зазначається, що хоча обрання суддею адвоката без суддівського досвіду є незвичним, це не є безпрецедентним випадком: раніше експрезидент США Барак Обама номінував Єлену Каган до Верховного суду, хоча вона ніколи не була суддею.

Селлерс припустив, що призначення Гарріс до Верховного суду може бути зроблено поспіхом до того, як Трамп обійме посаду президента.

"Я думаю, що це насправді дуже хороший план, це те, що має відбутися", — сказав він.