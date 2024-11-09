Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Камала Гарріс може отримати місце у Верховному суді після виборів

09 листопада 2024, 14:24
Камала Гарріс може отримати місце у Верховному суді після виборів
Гарріс була окружним прокурором Сан-Франциско і генеральним прокурором Каліфорнії.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс після поразки на президентських виборах може стати суддею Верховного суду США.

Про це повідомляє Newsweek.

Адвокат Бакарі Селлерс, який протягом восьми років був членом Палати представників від Південної Кароліни (Демократична партія), заявив, що 70-річна суддя Соня Сотомайор може піти у відставку з Верховного суду, що дозволить президенту Джо Байдену номінувати Гарріс.

Гарріс була окружним прокурором Сан-Франциско і генеральним прокурором Каліфорнії. Зазначається, що хоча обрання суддею адвоката без суддівського досвіду є незвичним, це не є безпрецедентним випадком: раніше експрезидент США Барак Обама номінував Єлену Каган до Верховного суду, хоча вона ніколи не була суддею.

Селлерс припустив, що призначення Гарріс до Верховного суду може бути зроблено поспіхом до того, як Трамп обійме посаду президента.

"Я думаю, що це насправді дуже хороший план, це те, що має відбутися", — сказав він.

СШАКамала Гарріс

Останні матеріали

Дональд Трамп обирає Сьюзі Вайлз керівником апарату Білого Дому. Кілька штрихів до її портрету – Politico
Політика
Дональд Трамп обирає Сьюзі Вайлз керівником апарату Білого Дому. Кілька штрихів до її портрету – Politico
Переклад iPress – 08 листопада 2024, 13:35
Козирні карти: набір для виживання. Як Європі підготуватися до чотирьох неспокійних років – Едвард Лукас
Політика
Козирні карти: набір для виживання. Як Європі підготуватися до чотирьох неспокійних років – Едвард Лукас
Переклад iPress – 08 листопада 2024, 11:32
У
Політика
У "кімнаті без дорослих". Що означає перемога Трампа для світу? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 08 листопада 2024, 08:24
Перемога Трампа: що далі. Американські ЗМІ про зміни, які чекають на США та світ
Політика
Перемога Трампа: що далі. Американські ЗМІ про зміни, які чекають на США та світ
Переклад iPress – 07 листопада 2024, 16:40
24 години… Пропагандони путіна зловтішаються його хитрою
Політика
24 години… Пропагандони путіна зловтішаються його хитрою "грою", яка допомогла Трампу перемогти – Джулія Девіс
Переклад iPress – 07 листопада 2024, 11:55
росіяни просувалися лише біля Курахового. На решті лінії фронту попри бої просувань не було – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни просувалися лише біля Курахового. На решті лінії фронту попри бої просувань не було – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 листопада 2024, 00:17
Геополітика і вибори у США 2024 року. Перемога Трампа мала б розв'язати руки Байдену – Ендрю Таннер
Політика
Геополітика і вибори у США 2024 року. Перемога Трампа мала б розв'язати руки Байдену – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 06 листопада 2024, 16:51
Політика
"НАТО або ядерна зброя". Чому ядерне відродження України не хоче помирати – Мар'яна Буджерин
Переклад iPress – 06 листопада 2024, 12:42
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється