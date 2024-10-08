Камала Гарріс виключила мирні переговори з путіним без участі України

Гарріс не оминула увагою й нещодавні заяви Дональда Трампа, що нібито за його президентства путін би не розпочав широкомасштабне вторгення в Україну.

Віце-президентка США Камала Гарріс заявила, що не стане зустрічатися на двосторонній основі з російським диктатором владіміром путіним для переговорів щодо припинення війни рф проти України. Вона виключила мирний процес без участі Києва.

Про це повідомляє CNN.

В ході інтерв'ю в передачі "60 хвилин" ("60 Minutes") віце-президентка США та кандидатка на пост глави держави від Демократичної партії наголосила, що "про майбутнє України має сказати Україна".

Також Гарріс відзначила важливість дотримання Статуту Організації Об'єднаних Націй у мирному процесі щодо завершення російської агресії проти України.

"Не буде успіху в припиненні цієї війни без участі України та статуту ООН у тому, як виглядає цей успіх", - сказала вона.

При цьому Гарріс ухилилася від відповіді, чи підтримає вона зусилля щодо розширення Організації Північноатлантичного договору або НАТО, щоб включити до неї Україну.

"Це всі питання, якими ми будемо займатися, якщо і коли це дійде до того моменту. Прямо зараз ми підтримуємо здатність України захистити себе від неспровокованої агресії росії", - зазначила вона.

Гарріс не оминула увагою й нещодавні заяви Дональда Трампа, що нібито за його президентства путін би не розпочав широкомасштабне вторгення в Україну.

За її словами, якби Трамп сидів в Овальному кабінеті, то "Путін сидів би зараз у Києві".

"Він говорить про те, що він може закінчити це в перший день. Ви знаєте, що це? Йдеться про капітуляцію", - зазначила Гарріс.

Нагадаємо, у вересні віце-президентка США Камала Гарріс зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі. Під час бесіди вона підтвердила свою непохитну підтримку української сторони.