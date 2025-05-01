Камала Гарріс виступила з жорсткою критикою Трампа

Повернення Гарріс у публічну політику було продуманим.

Колишня віцепрезидентка США Камала Гарріс вперше після поразки на президентських виборах у листопаді виступила з критичною промовою щодо політики Дональда Трампа. Вона заявила, що у Штатах є загроза конституційної кризи, якщо суди та Конгрес не зможуть протистояти президенту, або ж якщо він їх не поважатиме.

Про це пишуть The New York Times та The Guardian.

"Це криза, яка зрештою вплине на всіх. Тому що це означатиме, що правила, які захищають наші фундаментальні права та свободи, які гарантують, що кожен з нас має право голосу в тому, як працює наш уряд, більше не матимуть значення", — заявила Гарріс.

Промова Гарріс тривала 16 хвилин, вона виступала у Сан-Франциско на заході організації Emerge, яка підтримує жінок-демократок. У цьому місті вона розпочала свою політичну кар'єру на посаді окружного прокурора.

Гарріс віддала шану демократам, які останніми тижнями виступали проти політики Трампа. За її словами, американську владу контролюватиме народ, якщо цього не зможуть зробити суди та Конгрес.

Журналісти вказують, що виступ був продуманим поверненням Гарріс у публічну політику. Він транслювався в Instagram та YouTube. Очікується, що Гарріс вирішить до кінця літа, чи балотуватиметься вона на посаду губернатора Каліфорнії у 2026 році. Якщо вона це зробить, то не зможе балотуватися в наступних президентських перегонах. При цьому публічно вона не коментувала свої політичні плани.

Також під час своєї промови Гарріс звинуватила Трампа у спеціальному поширенні страху та хаосу для зміцнення своєї влади.

"Вони розраховують на те, що якщо їм вдасться налякати одних людей, це матиме негативний вплив на інших. Але вони не помітили, що страх – це не єдина річ, яка заразна. Сміливість заразна", — підкреслила вона.