Кампанія Трампа вимагає військові літаки і посилений захист через іранські загрози

У Секретній службі не прокоментували те, як проходять обговорення з кампанією Трампа.

Кампанія кандидата у американські президенти від Республіканської партії Дональда Трампа в останні тижні президентських перегонів у США запросила для нього військовий літак, розширення обмежень для польотів над його резиденціями та встановлення куленепробивних скляних щитів у місцях його виступів.

Про це повідомила газета The Washington Post із посиланням на офіційні листи та поінформованих співрозмовників.

У публікації наголосили, що ці запити є надзвичайними та безпрецедентними, жодного кандидата в новітній історії не возили на військових літаках перед виборами.

Однак, як зазначили журналісти, ці запити були сформовані після того, як американська розвідка отримала дані, що Іран продовжує активно прагнути ліквідації Трампа. При цьому не виключаються варіанти із застосуванням безпілотників та ракет, зауважила газета.

Повідомляється, що керівниця президентської кампанії Трампа Сюзі Вайлз висловлювала в листах голові Секретної служби невдоволення.

За її словами, кампанії довелося скасовувати в останній момент публічний захід Трампа через нестачу охоронців цієї служби. Замість цього Трамп був змушений виступати в маленькому приміщенні перед репортерами.

У Секретній службі не прокоментували те, як проходять обговорення з кампанією Трампа.

Однак, речник Ентоні Гульєлмі заявив, що експрезидент отримує "найвищий рівень захисту".

Тим часом зазначається, що Трамп вже почав подорожувати з використанням додаткових літаків, а влада вимушена вживати більших заходів для його безпеки.

Водночас, за словами співрозмовників, у недавніх спробах замаху на Трампа немає жодних доказів, які могли б вказувати на Іран. Проте, Федеральне бюро розслідувань не виключає можливості такого зв’язку.

Президент США Джо Байден заявив, що кандидату від Республіканської партії Дональду Трампу нададуть охорону на рівні президентської – реагуючи на запити штабу Трампа надати для охорони військовий літак та розширити обмеження на польоти над його резиденціями.

"Послухайте, я сказав департаменту дати йому все, що йому потрібно. Як ніби він був би чинним президентом. Дати все, що йому потрібно. Якщо це вписується в цю категорію, то гаразд", – заявив Байден під час спілкування із журналістами, йдеться у матеріалах на сайті Білого дому.

При цьому американський президент уточнив, що це відбудеться за умови, якщо Трамп "не попросить F-15".