Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Канада до кінця року надасть Україні систему NASAMS – Зеленський

04 листопада 2024, 19:26
Канада до кінця року надасть Україні систему NASAMS – Зеленський
Фото: з вільних джерел
Глава української держави розповів, що він провів телефонну розмову з прем'єром Канади Джастіном Трюдо.

Канада вже до кінця року може надати Україні обіцяну систему ППО NASAMS. Її замовили ще 2023 року.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в Telegram.

Глава української держави розповів, що він провів телефонну розмову з прем'єром Канади Джастіном Трюдо. Зокрема, голова канадського уряду підтвердив підтримку українського плану перемоги.

Також сторони обговорили подальшу співпрацю для організації другого саміту миру та залучення до такої роботи країн Глобального Півдня.

"Крім того, прем'єр-міністр повідомив про відправку першої замовленої Канадою для України системи ППО NASAMS. Розраховуємо отримати її до кінця поточного року", - написав Зеленський.

Він додав, що темами переговорів також стали подальша оборонна підтримка України і ситуація на полі бою, у тому числі залучення до війни солдатів Північної Кореї. Також було скоординовано співпрацю у рамках головування Канади у G7.

Нагадаємо, 2023 року Канада приєдналася до ініціативи США щодо замовлення для України систем ППО NASAMS.

КанадаNASAMSВолодимир Зеленський

Останні матеріали

Організаційна структура ЗСУ. Україні час змінитися і навчитися на власному досвіді, що потрібно створити дивізії – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Організаційна структура ЗСУ. Україні час змінитися і навчитися на власному досвіді, що потрібно створити дивізії – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 04 листопада 2024, 16:35
Україна ось-ось отримає ракету, яка може вбити путіна. Але ця ракета не здатна вирішити проблему безперервної переваги росії у живій силі – Девід Екс
Технології
Україна ось-ось отримає ракету, яка може вбити путіна. Але ця ракета не здатна вирішити проблему безперервної переваги росії у живій силі – Девід Екс
Переклад iPress – 04 листопада 2024, 12:39
Гарріс найкраща як для США, так і для України. Повільне, криваве просування, яке коштує росії величезних втрат – Філліпс О'Брайен
Політика
Гарріс найкраща як для США, так і для України. Повільне, криваве просування, яке коштує росії величезних втрат – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 03 листопада 2024, 23:28
Передсмертна промова. Pax Americana – Едвард Лукас
Політика
Передсмертна промова. Pax Americana – Едвард Лукас
Переклад iPress – 01 листопада 2024, 15:24
Україна: що далі? Які перспективи розвитку війни та можливості миру – Лоуренс Фрідман
Політика
Україна: що далі? Які перспективи розвитку війни та можливості миру – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 01 листопада 2024, 12:33
Не дозвольте росії виграти війну в Україні. Європі слід сформувати нову стратегію – Стівен Пайфер та Анна Вісландер
Політика
Не дозвольте росії виграти війну в Україні. Європі слід сформувати нову стратегію – Стівен Пайфер та Анна Вісландер
Переклад iPress – 01 листопада 2024, 08:05
Український фронт на південь від Курахового
Cуспільство
Український фронт на південь від Курахового "просів". Тим часом "Азов" майже відбив Торецьк – Том Купер
Переклад iPress – 31 жовтня 2024, 17:08
Ескалація задля деескалації. Про науку ядерної війни та неминучий відступ США зі світової арени – Ендрю Таннер
Політика
Ескалація задля деескалації. Про науку ядерної війни та неминучий відступ США зі світової арени – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 31 жовтня 2024, 12:55
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється