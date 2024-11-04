Канада до кінця року надасть Україні систему NASAMS – Зеленський

Глава української держави розповів, що він провів телефонну розмову з прем'єром Канади Джастіном Трюдо.

Канада вже до кінця року може надати Україні обіцяну систему ППО NASAMS. Її замовили ще 2023 року.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в Telegram.

Глава української держави розповів, що він провів телефонну розмову з прем'єром Канади Джастіном Трюдо. Зокрема, голова канадського уряду підтвердив підтримку українського плану перемоги.

Також сторони обговорили подальшу співпрацю для організації другого саміту миру та залучення до такої роботи країн Глобального Півдня.

"Крім того, прем'єр-міністр повідомив про відправку першої замовленої Канадою для України системи ППО NASAMS. Розраховуємо отримати її до кінця поточного року", - написав Зеленський.

Він додав, що темами переговорів також стали подальша оборонна підтримка України і ситуація на полі бою, у тому числі залучення до війни солдатів Північної Кореї. Також було скоординовано співпрацю у рамках головування Канади у G7.

Нагадаємо, 2023 року Канада приєдналася до ініціативи США щодо замовлення для України систем ППО NASAMS.