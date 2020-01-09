Канада додатково замовила мільйони доз двох вакцин проти COVID-19
Про це повідомляє Terrace Standard, передає РБК - Україна.
Прем’єр-міністр країни Джастін Трюдо заявив, що Канада намагається упевнитися, що у разі успіху хоча б однієї з цих розробок, канадці матимуть доступ до необхідних їм вакцин.
Також глава уряду додав, що з урахуванням укладених раніше домовленостей із компаніями Pfizer та Moderna, Канада отримає щонайменше 88 мільйонів доз вакцин від COVID-19 “та можливість здобути ще десятки мільйонів”.
В Канаді наразі зареєстровано 5159 випадків інфікування коронавірусною інфекцією. Від початку пандемії вона забрала 9117 життів.
Нагадаємо, що 1 вересня в Україні 123 303 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2605 летальних, 57 802 пацієнти одужали.
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