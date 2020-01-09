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Канада додатково замовила мільйони доз двох вакцин проти COVID-19

Прем’єр-міністр країни Джастін Трюдо заявив, що Канада намагається упевнитися, що у разі успіху хоча б однієї з цих розробок, канадці матимуть доступ до необхідних їм вакцин
Уряд Канади уклав угоду з двома американськими компаніями Novavax та Johnson & Johnson про попереднє замовлення мільйонів доз вакцин проти COVID-19. Там заявили, що препарати, над якими працюють ці компанії, показують обнадійливі результати.
Канада додатково замовила мільйони доз двох вакцин проти COVID-19 Фото : РБК - Україна

Про це повідомляє Terrace Standard, передає РБК - Україна.

Прем’єр-міністр країни Джастін Трюдо заявив, що Канада намагається упевнитися, що у разі успіху хоча б однієї з цих розробок, канадці матимуть доступ до необхідних їм вакцин.

Також глава уряду додав, що з урахуванням укладених раніше домовленостей із компаніями Pfizer та Moderna, Канада отримає щонайменше 88 мільйонів доз вакцин від COVID-19 “та можливість здобути ще десятки мільйонів”.

enlightened В Канаді наразі зареєстровано 5159 випадків інфікування коронавірусною інфекцією. Від початку пандемії вона забрала 9117 життів.

Нагадаємо, що 1 вересня в Україні 123 303 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2605 летальних, 57 802 пацієнти одужали.

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01 09 2020 12:40
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