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ПОЛІТИКА

Канада доправила систему ППО NASAMS у Польщу для передачі Україні

21 листопада 2024, 10:37
Канада доправила систему ППО NASAMS у Польщу для передачі Україні
Фото: Укрінформ
Цей комплекс наша держава чекає від березня 2023-го.

У Міноборони Канади підтвердили передачу Україні ППО NASAMS. Система вже знаходиться у Польщі.

Про це заявив міністр оборони Канади Білл Блер.

"Ми тісно співпрацювали з американцями й виробником Raytheon над збором цієї системи та її доставкою", - сказав він.

За даними Блера, зараз система ППО знаходиться в Польщі й незабаром має бути переправлена через кордон.

Міністр також нагадав, що глава уряду Канади Джастін Трюдо раніше вже провів телефонну розмову із Володимиром Зеленським, повідомивши йому про надходження незабаром NASAMS.

"Ми працюємо з українцями, аби якомога швидше доставити цю систему, придбану Канадою для України. Очікую, що незабаром зможемо сказати значно більше", - заінтригував голова канадського оборонного відомства.

КанадаNASAMSдопомога Україні

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