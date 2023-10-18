Канада готує оновлену угоду про зону вільної торгівлі з Україною
Про це повідомляє Європейська правда.
Міністр зовнішньої торгівлі, підтримки експорту, малого підприємництва та економічного розвитку Канади Мері Інг представила оновлений текст угоди.
Договір про вільну торгівлю включає нові окремі глави і положення про торгівлю послугами, інвестиції, тимчасовий в'їзд для бізнесменів, телекомунікації, цифрову торгівлю, працю та навколишнє середовище і інше.
"Модернізована угода про вільну торгівлю є важливою віхою у відносинах між Канадою та Україною, відкриваючи нові можливості для співпраці між нашими бізнесами та сприяючи економічному відновленню України, водночас забезпечуючи вигоди для канадців у себе вдома", - заявила канадський міністр.
На початку жовтня ми писали, що Канада надасть Україні новий пакет оборонної допомоги.