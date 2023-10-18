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Канада готує оновлену угоду про зону вільної торгівлі з Україною

18 жовтня 2023, 16:29
Канада готує оновлену угоду про зону вільної торгівлі з Україною
Фото: з вільних джерел
Уряд Канади представив в парламенті текст модернізованої угоди про зону вільної торгівлі з Україною.

Про це повідомляє Європейська правда

Міністр зовнішньої торгівлі, підтримки експорту, малого підприємництва та економічного розвитку Канади Мері Інг представила оновлений текст угоди.

Договір про вільну торгівлю включає нові окремі глави і положення про торгівлю послугами, інвестиції, тимчасовий в'їзд для бізнесменів, телекомунікації, цифрову торгівлю, працю та навколишнє середовище і інше.

"Модернізована угода про вільну торгівлю є важливою віхою у відносинах між Канадою та Україною, відкриваючи нові можливості для співпраці між нашими бізнесами та сприяючи економічному відновленню України, водночас забезпечуючи вигоди для канадців у себе вдома", - заявила канадський міністр.

На початку жовтня ми писали, що Канада надасть Україні новий пакет оборонної допомоги.

 

Канадазона вільної торгівліУкраїна

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