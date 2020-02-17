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Канада хоче оновити угоду про вільну торгівлю з Україною

Громадські слухання, участь у яких можуть узяти усі охочі, триватимуть до 16 березня
"Консультації нададуть інформацію стосовно того, як уряд має диверсифікувати та розширити преференційний доступ Канади до України, упевнившись, що це створить можливості, вигідні усім", - зазначили в офісі міністра міжнародної торгівлі.
Канада хоче оновити угоду про вільну торгівлю з Україною Фото: zn.ua

Канадський уряд ініціював громадське обговорення варіантів удосконалення угоди про вільну торгівлю з Україною, повідомляє "Економічна правда".

У міністерстві міжнародної торгівлі заявили, що консультації стосовно модернізації угоди "дадуть підприємцям, промисловості та всім громадянам можливість допомогти Канаді визначити її інтереси у перемовинах з Україною".

"Консультації нададуть інформацію стосовно того, як уряд має диверсифікувати та розширити преференційний доступ Канади до України, упевнившись, що це створить можливості, вигідні усім", - зазначили в офісі міністра міжнародної торгівлі.

Громадські слухання, участь у яких можуть узяти усі охочі, триватимуть до 16 березня.

Нагадаємо, що Україна і Канада готові до формальних переговорів про розширення ЗВТ

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17 02 2020 10:20
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