Канада хоче оновити угоду про вільну торгівлю з Україною
Канадський уряд ініціював громадське обговорення варіантів удосконалення угоди про вільну торгівлю з Україною, повідомляє "Економічна правда".
У міністерстві міжнародної торгівлі заявили, що консультації стосовно модернізації угоди "дадуть підприємцям, промисловості та всім громадянам можливість допомогти Канаді визначити її інтереси у перемовинах з Україною".
"Консультації нададуть інформацію стосовно того, як уряд має диверсифікувати та розширити преференційний доступ Канади до України, упевнившись, що це створить можливості, вигідні усім", - зазначили в офісі міністра міжнародної торгівлі.
Громадські слухання, участь у яких можуть узяти усі охочі, триватимуть до 16 березня.
Нагадаємо, що Україна і Канада готові до формальних переговорів про розширення ЗВТ
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