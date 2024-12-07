Канада може передати Україні заборонену вогнепальну зброю – AP

Канада вже звернулася до української влади, яка висловила зацікавленість у деяких видах зброї.

Канада забороняє 324 різновиди вогнепальної зброї, оскільки, за словами міністра громадської безпеки Домініка Леблана, вона має перебувати на полі бою, а не в руках мисливців або любителів спортивної стрільби. Крім того, повідомляється, що цю саму зброю може бути відправлено Україні для боротьби з російськими окупантами.

Про це пише The Associated Press.

Міністр оборони Білл Блер підкреслив, що Канада вже звернулася до української влади, яка висловила зацікавленість у деяких видах зброї.

"Будь-яка допомога, яку ми можемо запропонувати українцям - це один крок до їхньої перемоги", - зазначив міністр.