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Канада може передати Україні заборонену вогнепальну зброю – AP

07 грудня 2024, 18:44
Канада може передати Україні заборонену вогнепальну зброю – AP
Фото: з вільних джерел
Канада вже звернулася до української влади, яка висловила зацікавленість у деяких видах зброї.
Канада забороняє 324 різновиди вогнепальної зброї, оскільки, за словами міністра громадської безпеки Домініка Леблана, вона має перебувати на полі бою, а не в руках мисливців або любителів спортивної стрільби. Крім того, повідомляється, що цю саму зброю може бути відправлено Україні для боротьби з російськими окупантами.
 
Про це пише The Associated Press.
 
Міністр оборони Білл Блер підкреслив, що Канада вже звернулася до української влади, яка висловила зацікавленість у деяких видах зброї.
 
"Будь-яка допомога, яку ми можемо запропонувати українцям - це один крок до їхньої перемоги", - зазначив міністр.
 
ЗМІ пише, що Федеральний уряд працює над планом викупу забороненої зброї у приватних власників.
 
Крім того, повідомляється, що, хоч масові розстріли в Канаді трапляються відносно рідко, нещодавно оголошені заходи було ухвалено напередодні 35-ї річниці стрілянини стрілянини в монреальській Політехнічній школі, де стрілок убив 14 жінок, а потім наклав на себе руки. Пістолет Ruger Mini-14, з якого стріляв Марк Лепін, було внесено до списку зброї, забороненої ще до 2020 року.

 

Канадавійна в Україніросія окупанти

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