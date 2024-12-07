Канада може передати Україні заборонену вогнепальну зброю – AP
07 грудня 2024, 18:44
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Канада вже звернулася до української влади, яка висловила зацікавленість у деяких видах зброї.
Канада забороняє 324 різновиди вогнепальної зброї, оскільки, за словами міністра громадської безпеки Домініка Леблана, вона має перебувати на полі бою, а не в руках мисливців або любителів спортивної стрільби. Крім того, повідомляється, що цю саму зброю може бути відправлено Україні для боротьби з російськими окупантами.
Про це пише The Associated Press.
Міністр оборони Білл Блер підкреслив, що Канада вже звернулася до української влади, яка висловила зацікавленість у деяких видах зброї.
"Будь-яка допомога, яку ми можемо запропонувати українцям - це один крок до їхньої перемоги", - зазначив міністр.
ЗМІ пише, що Федеральний уряд працює над планом викупу забороненої зброї у приватних власників.
Крім того, повідомляється, що, хоч масові розстріли в Канаді трапляються відносно рідко, нещодавно оголошені заходи було ухвалено напередодні 35-ї річниці стрілянини стрілянини в монреальській Політехнічній школі, де стрілок убив 14 жінок, а потім наклав на себе руки. Пістолет Ruger Mini-14, з якого стріляв Марк Лепін, було внесено до списку зброї, забороненої ще до 2020 року.