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ПОЛІТИКА

Канада може запровадити тарифи на американський імпорт на суму $105 млрд

16 січня 2025, 14:33
Канада може запровадити тарифи на американський імпорт на суму $105 млрд
Фото: з вільних джерел
Трамп погрожував запровадити 25-відсоткові мита на товари з Канади — Оттава готує потенційні контрзаходи.

Канада може запровадити тарифи на імпорт із США на суму до 150 мільярдів канадських доларів ($105 мільярдів), якщо новообраний американський президент Дональд Трамп запровадить тарифи на канадські товари та послуги.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на джерела.

Канада вже склала список об'єктів потенційних тарифів, але перед тим, як діяти, проведе громадські консультації, а масштаб будь-якої потенційної реакції буде залежати від того, що зробить Трамп.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо провів зустріч із лідерами десяти провінцій Канади, щоб обговорити реакцію на потенційні американські тарифи.

Трамп обіцяв запровадити 25-відсоткові мита, аби змусити Канаду посилити охорону кордонів для зупинки потоку нелегальних мігрантів і скорочення контрабанди фентанілу - крок, який, схоже, порушує угоду про вільну торгівлю.

Потенційні контрзаходи Канади будуть розділені на три групи. Якщо Трамп виконає свої погрози, Канада спочатку націлиться на невелику групу товарів.

Трюдо заявив, що будь-яка відсіч буде рішучою і потужною, але відмовився надати деталі, оскільки ще не ясно, що саме зробить Трамп.

"Я підтримую принцип пропорційної відповіді", - сказав прем'єр.

КанадаСШАімпорт

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