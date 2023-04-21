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ПОЛІТИКА

Канада надає Україні новий пакет військової допомоги

21 квітня 2023, 14:15
Канада надає Україні новий пакет військової допомоги
Фото: з вільних джерел
Пожертвування та підтримка, про які сьогодні оголосила Канада, допоможуть гарантувати, що Україна матиме все необхідне для захисту свого суверенітету.

Уряд Канади у п'ятницю оголосив про надання Україні нової військової допомоги на суму 39 млн канадських доларів (28,9 млн доларів США), яка включатиме 40 снайперських гвинтівок, 16 радіостанцій і внесок до фонду НАТО для допомоги Києву.

Про це повідомляє Міністерство оборони Канади.

Так, допомога містить внесок у розмірі 34,6 млн канадських доларів у фонд НАТО, який допоможе забезпечити Україну паливом та іншими матеріалами.

Близько 2,5 мільйона доларів спрямують на 40 снайперських гвинтівок і боєприпаси від Prairie Gun Works, нові радіоприймачі на суму майже 2 мільйонів доларів від L3 Harris для танка Leopard 2.

"Приблизно через рік після першої зустрічі Контактної групи з питань оборони України тут, на авіабазі Рамштайн, наша колективна рішучість підтримувати Україну сильніша, ніж будь-коли. На сьогоднішньому засіданні ми досягли важливого прогресу у вирішенні найбільш нагальних безпосередніх і довгострокових оборонних пріоритетів України. Пожертвування та підтримка, про які сьогодні оголосила Канада, допоможуть гарантувати, що Україна матиме все необхідне для захисту свого суверенітету, незалежності та територіальної цілісності",- сказала міністр оборони Аніта Ананд.

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