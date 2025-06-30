Канада надала Україні $1,7 млрд з прибутків від заморожених активів рф

З початку 2025 року, з урахуванням нового траншу, Україна отримала близько $17,6 мільярда завдяки доходам від знерухомлених активів російської федерації.

Україна отримала $1,7 мільярда від Канади в межах міжнародної ініціативи ERA (Extraordinary Revenue Acceleration), яка передбачає використання прибутків від заморожених російських активів.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Вдячний Канаді та всім, хто долучений до цієї програми. Наполягаємо на повній конфіскації заморожених коштів рф. Вони потрібні для компенсацій постраждалим від агресії та відбудови нашої держави. Це також буде актом справедливості для попередження агресивних воєн у майбутньому", — зазначив прем’єр.

З початку 2025 року, з урахуванням нового траншу, Україна отримала близько $17,6 мільярда завдяки доходам від знерухомлених активів російської федерації.

Що таке ERA?

ERA — це програма країн G7, яка дозволяє спрямовувати прибутки від заморожених російських активів на фінансування кредитів для України. Загальна сума ініціативи — $50 мільярдів, частину з яких використають на бюджетну підтримку, оборонні потреби та відновлення інфраструктури.

Скільки заморожено?

За даними ЄС, вартість заморожених російських державних активів у Євросоюзі становить близько €211 мільярдів, загалом же країни G7, ЄС і Австралія заблокували приблизно €260 мільярдів у вигляді цінних паперів і готівки.

Рішення G7 і ЄС

У жовтні 2024 року Рада ЄС затвердила кредит у €35 мільярдів як внесок у ініціативу G7 на загальну суму $50 мільярдів. Водночас Сполучені Штати зобов’язались надати $20 мільярдів у межах тієї ж програми.

Фінансування надходитиме "різними каналами" — як у вигляді прямої бюджетної підтримки, так і через допомогу ЗСУ та фінансування проєктів з відбудови. За інформацією Reuters, усі кошти в межах ініціативи будуть передані до кінця 2027 року.