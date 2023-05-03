Канада надала Україні обладнання для розмінування

Його вартість складає понад 16 млн доларів.

Україна отримала першу партію закупленого Канадою обладнання для розмінування.

Про це повідомляє посольство Канади в Україні.

"Канада передала Державній службі України з надзвичайних ситуацій першу партію обладнання для розмінування загальною вартістю 22,5 млн канадських доларів", – йдеться у повідомленні.

У посольстві також зазначили, що ця техніка використовуватиметься для очищення сільськогосподарських земель, відновлюючи її продуктивне використання та допомагаючи повернути продовольчу безпеку.