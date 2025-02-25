Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Канада надасть $40 млн на "данську модель" фінансування українського ОПК

25 лютого 2025, 14:55
Канада надасть $40 млн на
Фото: з вільних джерел
Гроші виділили із загальних 3,02 млрд, які передбачені безпековою угодою між країнами
Канада виділяє $40 млн на "данську модель" фінансування українського оборонно-промислового комплексу.
 
Про це повідомили в уряді Канади. 
 
Гроші надають із загальних 3,02 млрд доларів, передбачених безпековою угодою, яку країни підписали у лютому минулого року. 
 
40 мільйонів виділяють терміново на "необхідні можливості" Збройним Силам України за данською моделлю та ще 15 мільйонів доларів США – на підтримку канадських компаній, які прагнуть працювати та інвестувати в оборонний сектор України.
 
Загалом з початку повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року Канада виділила Україні понад 19,7 мільярда доларів на багатопланову допомогу.
Канадавійна в УкраїніОПКросія окупанти

Останні матеріали

На виборах у Німеччині виграла Україна. Чого очікувати від нового уряду Мерца
Політика
На виборах у Німеччині виграла Україна. Чого очікувати від нового уряду Мерца
Переклад iPress – 25 лютого 2025, 16:45
Інтенсивність боїв на фронті суттєво знизилася. Зате
Політика
Інтенсивність боїв на фронті суттєво знизилася. Зате "Азов" тисне під Торецьком – Дональд Гілл
Переклад iPress – 25 лютого 2025, 11:37
Справжній підсумок останніх тижнів. Чи можна відтепер довіряти США? – Едвард Лукас
Політика
Справжній підсумок останніх тижнів. Чи можна відтепер довіряти США? – Едвард Лукас
Переклад iPress – 25 лютого 2025, 08:28
Професійна військова некомпетентність. Як помилки західних експертів та спецслужб стали прорахунком путіна щодо українців. Частина 2 – Том Купер
Політика
Професійна військова некомпетентність. Як помилки західних експертів та спецслужб стали прорахунком путіна щодо українців. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 24 лютого 2025, 14:21
Макрон і Стармер вирушають до Вашингтона. Європейські лідери мають план розміщення миротворців для України – WSJ
Політика
Макрон і Стармер вирушають до Вашингтона. Європейські лідери мають план розміщення миротворців для України – WSJ
Переклад iPress – 24 лютого 2025, 11:36
Мафіозна держава захоплює владу в США. Фокус на Німеччині – Філліпс О'Брайен
Політика
Мафіозна держава захоплює владу в США. Фокус на Німеччині – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 24 лютого 2025, 06:36
Трамп схиляється до продажу України. Звісно, це не шлях до тривалого і справедливого миру – Wall Street Journal та Washington Post
Політика
Трамп схиляється до продажу України. Звісно, це не шлях до тривалого і справедливого миру – Wall Street Journal та Washington Post
Переклад iPress – 21 лютого 2025, 15:22
Геополітичний огляд. Трамп розбурхав усіх драконів – Ендрю Таннер
Політика
Геополітичний огляд. Трамп розбурхав усіх драконів – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 21 лютого 2025, 12:31
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється