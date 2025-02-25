Канада надасть $40 млн на "данську модель" фінансування українського ОПК

Гроші виділили із загальних 3,02 млрд, які передбачені безпековою угодою між країнами

Канада виділяє $40 млн на "данську модель" фінансування українського оборонно-промислового комплексу.

Про це повідомили в уряді Канади.

Гроші надають із загальних 3,02 млрд доларів, передбачених безпековою угодою, яку країни підписали у лютому минулого року.

40 мільйонів виділяють терміново на "необхідні можливості" Збройним Силам України за данською моделлю та ще 15 мільйонів доларів США – на підтримку канадських компаній, які прагнуть працювати та інвестувати в оборонний сектор України.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року Канада виділила Україні понад 19,7 мільярда доларів на багатопланову допомогу.