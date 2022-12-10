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Канада надасть пакет допомоги Україні на $47 млн

Ольга
Матарикіна
Туди входять зимовий одяг і снаряди
Канада надасть пакет допомоги Україні на $47 млн Фото: з вільних джерел
Міністерка оборони Канади Аніта Ананд у середу оголосила про виділення нового пакету військової допомоги Україні в розмірі 47 мільйонів доларів, до якого входитиме зимова форма для українських військовослужбовців.
 
Про це пише CBC.
 
До складу нового пакету військової допомоги Канади входить переважно "нелетальне обладнання", а саме 500 тисяч одиниць зимового військового одягу, на чому Оттава спеціалізується.
 
"Ми знаємо, що наближається зима. І Канада має особливий досвід у зимовому одязі й бою. І ми передамо цей одяг у найближчі тижні", – сказала Ананд перед міністерською зустріччю НАТО в Брюсселі.
 
Також до пакету входять військове обладнання, передусім артилерійські снаряди, на суму 15,2 мільйона доларів, та забезпечення супутникового зв’язку (два мільйони доларів).
 
Ще наприкінці літа міністр оборони Олексій Резніков звернувся до генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга з проханням терміново надати зимове спорядження для потреб Збройних Сил України, зокрема зимову форму для 200 тисяч солдатів.
 
Після цього стало відомо, що із зимовою військовою формою Україні допоможуть Данія, Литва та низка інших членів Альянсу.
 
За попередніми даними штаб-квартири НАТО, станом на вересень Альянс міг покрити близько 50% визначених Україною потреб.
 
 
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12 10 2022 18:39
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