Канада надасть Україні 25 ББМ LAV III, нові снаряди і тренажери F-16

Канада надасть Україні новий пакет військової допомоги, гроші від заморожених російських активів, а також грант на підтримку енергетичної безпеки.

За його словами, до пакета військової допомоги увійдуть:

25 бойових машин піхоти LAV II;

дві броньовані машини бойової підтримки, на яких українські військові незабаром пройдуть підготовку в Німеччині;

систему посадки для винищувачів F-16;

чотири авіаційних тренажери для F-16, які передадуть у найближчі місяці;

мільйони боєприпасів, спорядження для військових, аптечки першої допомоги.

Окрім того, Трюдо оголосив, що Канада передасть першу частину допомоги Україні в розмірі 5 млрд канадських доларів ($3,52 млрд), з прибутків від заморожених активів країни-агресора росії.

На додаток до цього, Україні нададуть грант на підтримку енергетичної безпеки після атак росії на українську енергетичну інфраструктуру.

Під час виступу Трюдо наголосив, що Канада завжди підтримувала Україну і ця підтримка залишиться непохитною, а також те, що українці не повинні були пережити й одного дня повномасштабної війни з росією.

"Це не той конфлікт, якого Україна хотіла чи який вона спровокувала. Ця війна розпочата з однієї причини – прагнення росії стерти українську історію та розширити територію своєї імперії. Дії рф ніщо інше, як прямий напад. Ми повинні зробити все, щоб Україна отримала довготривалий мир, який не може бути досягнутий без українців за столом переговорів", – заявив політик.

Він закликав партнерів збільшити допомогу Україні.