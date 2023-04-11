Канада надасть Україні додаткову військову допомогу

Йдеться про допомогу Україні від компанії Colt Canada.

Канада оголосила про надання Україні додаткової військової допомоги. Йдеться про передачу кулеметів, тисяч штурмових гвинтівок та понад 2 мільйонів набоїв.

Відповідну заяву зробила міністр оборони Канади Аніта Ананд у Twitter. Вона зазначила, що йдеться про допомогу Україні від компанії Colt Canada.

"Ми надаємо 21 тисячу штурмових гвинтівок, 38 кулеметів та понад 2,4 мільйони набоїв. Ця зброя допоможе Україні захистити себе та наші спільні цінності", – наголосила Ананд.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль перебуває сьогодні із першим офіційним візитом у Канаді.