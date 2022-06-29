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Канада надасть Україні кредит на 150 млн доларів

Також країна інвестує 115 млн доларів у проєкти з підтримки миру та безпеки, а також в гуманітарну допомогу
Фінансова допомога буде спрямована на підтримку ліквідності, сільськогосподарські рішення, наприклад, у ємності для зберігання зерна.
Канада надасть Україні кредит на 150 млн доларів Фото: Укрінформ

Про це повідомив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо. 

"Канада надасть українському уряду 200 мільйонів доларів, аби підтримати його негайну потребу у ліквідності", - заявив прем'єр-міністр.

Окрім цього, Канада підтримує рішення ЄС надати Україні статус кандидата на вступ до Європейського Союзу.

 

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29 06 2022 09:53
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