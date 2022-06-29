БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИФінансова допомога буде спрямована на підтримку ліквідності, сільськогосподарські рішення, наприклад, у ємності для зберігання зерна.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Канада надасть Україні кредит на 150 млн доларів
Також країна інвестує 115 млн доларів у проєкти з підтримки миру та безпеки, а також в гуманітарну допомогу
Фото: Укрінформ
Про це повідомив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.
"Канада надасть українському уряду 200 мільйонів доларів, аби підтримати його негайну потребу у ліквідності", - заявив прем'єр-міністр.
Окрім цього, Канада підтримує рішення ЄС надати Україні статус кандидата на вступ до Європейського Союзу.
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