Канада надасть Україні обладнання для розмінування на 15 млн доларів

Пакет допомоги включає саперні костюми для захисту саперів, а також фінансування для сучасних систем розмінування з дистанційним управлінням для очищення великих територій

Канада направить в Україну обладнання для допомоги в розмінуванні на суму майже 15 млн доларів, передає Sky News.

Пакет допомоги включає саперні костюми для захисту саперів, а також фінансування для сучасних систем розмінування з дистанційним управлінням для очищення великих територій, таких як сільськогосподарські угіддя.

Це обладнання допоможе українським військовим виявити та знешкодити наземні міни, боєприпаси, що не розірвалися, та інші вибухонебезпечні залишки війни.

Нагадаємо, нещодавно уряд Канади завершив випуск 5-річних Облігацій суверенної підтримки України (Ukraine Sovereignty Bond), за допомогою яких канадці зможуть допомогти з фінансуванням Україні, яка постраждала від військової агресії росії.