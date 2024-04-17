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Канада надасть Україні пільговий кредит на $300 млн

17 квітня 2024, 11:12
Канада надасть Україні пільговий кредит на $300 млн
Фото: rediff.com
В цьому році влада Канади надасть Україні черговий пільговий кредит на 400 млн канадських доларів, що дорівнює $307 млн.

Про це йдеться у проєкті державного бюджету Канади, внесеному напередодні до парламенту країни, передає Укрінформ

"В бюджеті-2024 оголошено про намір Канади надати Україні 2,4 млрд дол позик у 2024-му році, з яких 2 млрд дол вже було перераховано 20 березня через спеціальний адміністративний рахунок МВФ, аби гарантувати спроможність уряду України й надалі надавати послуги своїм громадянам", - йдеться у документі.

Також Канада протягом 5-ти років перерахує Європейському банку реконструкції та розвитку 137,2 млн євро, які будуть спрямовані на реконструкцію україни. 

"Крім безпосередньої підтримки у її боротьбі проти повномасштабного вторгнення рф, Україна потребує допомоги у відбудові економіки й інфраструктури після завданої путінською війною шкоди. Канада та наші союзники працюють над підтримкою реконструкції України та гарантуванням того, що після війни настане світле майбутнє", - написано в державному кошторисі.

Від початку лютого 2022 Канада вже надала Україні різноманітної фінансової, гуманітарної, військової та іншої допомоги на понад $10 млрд.

 
Канадапідтримка України

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