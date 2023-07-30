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Канада навчає ЗСУ вести бій у місті

30 липня 2023, 15:58
Канада навчає ЗСУ вести бій у місті
Генеральний штаб ЗСУ
Канадські військові навчають українських володіння прийомів війни серед забудови.

Про це Генеральний штаб ЗСУ написав на Facebook-сторінці.

"Урбан - так на військових полігонах Великої Британії називають міську забудову. Ці тренувальні ділянки являють собою цілі реалістично відтворені вулиці із житловими будинками із вікyами, під’їздами, сходами й горищами, а також будівлі пошти, банку, церкви або мечеті. Українські військові, які звільнятимуть й зачищатимуть українські міста від загарбників, мають володіти базовими навичками війни серед забудови. Як правильно пересуватися у групі, звідки чекати небезпеку та як її попередити", - йдеться в дописі. 

Тренувальна програма розрахована на новачків, які ще не знають по-справжньому, що таке бій. 

"Новобранцям, які ще не бували на полі бою, особливо корисні такі тренування. І саме на тих, хто нещодавно приєднався до Збройних Сил України, в першу чергу, і розрахована тренувальна програма. Адже багатонаціональна навчальна операція ІНТЕРФЛЕКС під керівництвом Великої Британії покликана, передусім, сформувати базові навички у людей, які тільки вчора обіймали цивільні професії", - додали в Генштаб. 

Групу українських бійців, що на фото, тренують інструктори з операції UNIFIER Збройних Сил Канади. 

"Вони навчають українців правильного поводження зі зброєю, переміщення, спостереження і патрулювання, методів виживання, надання першої домедичної допомоги тощо. Таким чином Канада та Велика Британія продовжують підтримувати народ України і надають постійну підтримку у відповідь на тривалу російську агресію і окупацію українських територій", - написали в соцмережі.

КанадаЗСУ

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