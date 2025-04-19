Канада назвала Китай найбільшою геополітичною загрозою

На думку Карні, Китай становить найбільшу загрозу безпеці Канади.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні назвав Китай однією з найбільших загроз для своєї країни з погляду іноземного втручання, а також новою загрозою в Арктиці.

Про це повідомляє Reuters.

На пресконференції у п'ятницю, 18 квітня, Карні сказав, що Канада повинна протистояти загрозам зовнішнього втручання з боку Китаю. Він також розкритикував Пекін за партнерство з росією на тлі війни рф проти України, додавши, що це є загрозою для всієї Азії, й Тайваню зокрема.

Ще Карні заявив, що Китай є найбільшою загрозою “в геополітичному сенсі”.

Днями під час дебатів на тлі наближення виборів, запланованих на 28 квітня, Карні також вказав на Китай, коли його попросили назвати найбільшу загрозу безпеці Канади. Ліберальна партія Карні лідирує в опитуваннях — передвиборча кампанія виходить на фінішну пряму.

Канада також втягнута в торговельну війну зі своїм багаторічним союзником - США. За словами Карні, вся світова торговельна система перебудовується.

"Рівень спільних цінностей із США змінюється, тому рівень нашої взаємодії також буде змінюватися”, - заявив він, додавши, що у Канади є можливості для взаємодії “за межами Сполучених Штатів і Китаю" — двох найбільших економік світу.