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ПОЛІТИКА

Канада обіцяє, що Україна незабаром отримає гроші з заморожених російських активів

26 вересня 2024, 14:31
Канада обіцяє, що Україна незабаром отримає гроші з заморожених російських активів
Фото: з вільних джерел
У країнах по всьому світу налічується близько 280 млрд доларів заморожених російських активів. Побоюючись наслідків безпрецедентного кроку, на Заході роками сперечалися, чи варто повністю конфісковувати ці кошти.

Міністр фінансів Канади Христя Фріланд висловила впевненість у тому, що глобальний план із використання російських активів для підтримки української армії просувається вперед.

Про це пише Politico.

"Я абсолютно переконана, що Україна почне отримувати гроші найближчими місяцями", — заявила Фріланд в інтерв'ю журналістам, додавши, що зараз узгоджуються технічні деталі.

У країнах по всьому світу російські активи, заморожені після повномасштабного вторгнення, обчислюються 280 мільярдами доларів.

Побоюючись непередбачених глобальних наслідків від безпрецедентного кроку, представники країн Заходу роками сперечалися про те, чи варто повністю конфісковувати ці кошти.

G7, зокрема Канада, США і Японія, цього літа узгодили план із використання прибутку від заморожених активів, щоб надати Україні позику в розмірі 50 млрд доларів для фінансування армії.

Христя Фріланд була в авангарді такої ініціативи. Для неї війна в Україні має особистий характер. У канадської політикині є українське коріння, вона працювала журналісткою під час розпаду Радянського Союзу, а тепер поставила перед собою завдання домогтися міжнародної підтримки країни, яка охоплена війною.

Журналісти зазначають, що Канада вважається одним із найпомітніших прихильників України.

Фріланд також сказала, що була однією з небагатьох у G7, кого не здивувала та обставина, що Київ не впав у перший тиждень повномасштабної війни. За її словами, те, що Київ захоплять у лютому 2022 року, вважалося істинною в останній інстанції.

"Коли росія почала своє повномасштабне вторгнення, усі вважали, що Києву не вистояти. Можливо, тиждень, можливо, два тижні — максимум три тижні", — згадала вона.

Фріланд додала, що навіть "по-справжньому розумні військові, розумні аналітики" були абсолютно впевнені, що саме так і буде.

"Я ж дійсно вірила, що український народ має рішучість і соціальну згуртованість, щоб чинити опір і чинити опір успішно", — сказала вона.

За словами Фріланд, її також здивувала стійкість, проявлена Заходом і союзниками.

"Підтримка виявилася глибшою і тривалішою. Зрештою, українці не просять британців, канадців воювати й вмирати там. Вони роблять це самі… і вони роблять світ безпечнішим", — сказала вона.

Канадазаморожені активи рф

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