Канада оголосила на "Рамштайні" про $15 млн допомоги і навчання на F-16
Про це йдеться на сайті уряду Канади.
Пакет військової допомоги вартістю містить 10 жорстко-корпусних надувних човнів компанії Zodiac Hurricane Technologies, які допоможуть Україні в таких операціях, як пошуково-рятувальні роботи, транспортування військ і вантажів, стеження і розвідка.
Кожен човен буде оснащений сучасною сенсорною, навігаційною і комунікаційною системою,
Канада також забезпечить навчання українських військових на цих човнах.
Україна отримає судна до кінця весни цього року.
Вже в лютому Канада в межах коаліції F-16 надасть цивільних інструкторів, літаки і допоміжний персонал для допомоги в підготовці українських льотчиків спільно з Данією та Францією. Навчання триватиме до 2025 року.
Ми також писали, що Канада і Польща посилюватимуть співпрацю в питанні надання допомоги Україні.