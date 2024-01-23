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Канада оголосила на "Рамштайні" про $15 млн допомоги і навчання на F-16

23 січня 2024, 21:42
Канада оголосила на
Фото: з вільних джерел
Міністр оборони Канади Білл Блер під час 18-го засідання Контактної групи з питань оборони України оголосив про новий пакет військової допомоги Києву і долучення канадських інструкторів до навчання українських льотчиків на винищувачах F-16.

Про це йдеться на сайті уряду Канади. 

Пакет військової допомоги вартістю містить 10 жорстко-корпусних надувних човнів компанії Zodiac Hurricane Technologies, які допоможуть Україні в таких операціях, як пошуково-рятувальні роботи, транспортування військ і вантажів, стеження і розвідка.

Кожен човен буде оснащений сучасною сенсорною, навігаційною і комунікаційною системою, 

Канада також забезпечить навчання українських військових на цих човнах. 

Україна отримає судна до кінця весни цього року.

Вже в лютому Канада в межах коаліції F-16 надасть цивільних інструкторів, літаки і допоміжний персонал для допомоги в підготовці українських льотчиків спільно з Данією та Францією. Навчання триватиме до 2025 року.

Ми також писали, що Канада і Польща посилюватимуть співпрацю в питанні надання допомоги Україні.

 

КанададопомогаF-16

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