Канада оголосила персоною нон ґрата співробітника дипмісії Китаю

Канада оголосила персоною нон ґрата співробітника дипломатичної місії КНР, який намагався здобути для Пекіна інформацію для залякування канадського депутата.

Про це написала міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі в Twitter.

"Канада оголосила Чжао Вея персоною нон ґрата. Я прямо говорила: ми не толеруватимемо жодного втручання у наші внутрішні справи. Дипломатів у Канаді попередили, що якщо вони братимуть участь у подібній діяльності, то будуть вислані додому", – йдеться у дописі.

Жолі зазначила, що це рішення було ухвалене після уважного зважування усіх факторів.

"Ми залишаємося твердо переконаними, що захист нашої демократії вкрай важливий", – підкреслила очільниця канадського зовнішньополітичного відомства.

За даними Канадської служби безпеки та розвідки, китайське розвідувальне агентство ще у 2021 році намагалося знайти родичів канадського депутата, які вірогідно проживали у Китаї, для вжиття майбутніх потенційних дій. Виконання цього завдання було покладено на співробітника генконсульства КНР у Торонто Чжао Вея.

Пізніше стало відомо, що мова йде про депутата від опозиційної Консервативної партії Майкла Чонга, який є одним із найбільш гучних критиків чинної влади Китаю. Крім того, його батько походить із Гонконга.

Китай вже відреагував на рішення Канади, оголосивши персоною нон ґрата їхнього дипломата у відповідь.