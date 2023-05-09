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Канада оголосила персоною нон ґрата співробітника дипмісії Китаю

09 травня 2023, 11:10
Канада оголосила персоною нон ґрата співробітника дипмісії Китаю
Фото: з вільних джерел
Канада оголосила персоною нон ґрата співробітника дипломатичної місії КНР, який намагався здобути для Пекіна інформацію для залякування канадського депутата.

Про це написала міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі в Twitter.

"Канада оголосила Чжао Вея персоною нон ґрата. Я прямо говорила: ми не толеруватимемо жодного втручання у наші внутрішні справи. Дипломатів у Канаді попередили, що якщо вони братимуть участь у подібній діяльності, то будуть вислані додому", – йдеться у дописі.

Жолі зазначила, що це рішення було ухвалене після уважного зважування усіх факторів.

"Ми залишаємося твердо переконаними, що захист нашої демократії вкрай важливий", – підкреслила очільниця канадського зовнішньополітичного відомства.

За даними Канадської служби безпеки та розвідки, китайське розвідувальне агентство ще у 2021 році намагалося знайти родичів канадського депутата, які вірогідно проживали у Китаї, для вжиття майбутніх потенційних дій. Виконання цього завдання було покладено на співробітника генконсульства КНР у Торонто Чжао Вея.

Пізніше стало відомо, що мова йде про депутата від опозиційної Консервативної партії Майкла Чонга, який є одним із найбільш гучних критиків чинної влади Китаю. Крім того, його батько походить із Гонконга.

Китай вже відреагував на рішення Канади, оголосивши персоною нон ґрата їхнього дипломата у відповідь.

КитайКанаданон ґратадипмісія

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