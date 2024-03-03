Канада оголосила про нові санкції проти росії через смерть Навального – Reuters

Під обмеження потрапила низка російських чиновників.

У неділю, 3 березня, Канада оголосила про новий раунд санкцій проти росії через смерть опозиціонера Алєксєя Навального.

Про це повідомляє Reuters.

Нові санкції будуть спрямовані проти шести російських чиновників, включаючи вищих посадових осіб і високопоставлених співробітників російської прокуратури, судової та пенітенціарної служб, згідно з заявою міністра закордонних справ Канади Мелані Жолі.

Раніше США запровадили широкий пакет санкцій проти рф за її загарбницьку війну проти України і смерть Навального

ЄС також розглядає можливість запровадження нових санкцій проти росії після смерті опозиціонера. Зокрема Німеччина, Литва та Швеція були серед країн, які вимагали конкретних нових обмежень.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель припустив, що співробітники російських в'язниць, пов'язані зі смертю Навального, можуть бути додані до санкційного списку.

16 лютого Федеральна служба виконання покарань рф повідомила про смерть російського опозиціонера Олексія Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу рф.

Навальний перебував в ув'язненні з початку 2021 року. У серпні 2023 року Мосміськсуд засудив політика до 19 років позбавлення волі в колонії особливого режиму у справі про "екстремізм".