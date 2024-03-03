Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Канада оголосила про нові санкції проти росії через смерть Навального – Reuters

03 березня 2024, 15:51
Канада оголосила про нові санкції проти росії через смерть Навального – Reuters
Фото: з вільних джерел
Під обмеження потрапила низка російських чиновників.

У неділю, 3 березня, Канада оголосила про новий раунд санкцій проти росії через смерть опозиціонера Алєксєя Навального.

Про це повідомляє Reuters.

Нові санкції будуть спрямовані проти шести російських чиновників, включаючи вищих посадових осіб і високопоставлених співробітників російської прокуратури, судової та пенітенціарної служб, згідно з заявою міністра закордонних справ Канади Мелані Жолі.

Раніше США запровадили широкий пакет санкцій проти рф за її загарбницьку війну проти України і смерть Навального

ЄС також розглядає можливість запровадження нових санкцій проти росії після смерті опозиціонера. Зокрема Німеччина, Литва та Швеція були серед країн, які вимагали конкретних нових обмежень.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель припустив, що співробітники російських в'язниць, пов'язані зі смертю Навального, можуть бути додані до санкційного списку.

16 лютого Федеральна служба виконання покарань рф повідомила про смерть російського опозиціонера Олексія Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу рф.

Навальний перебував в ув'язненні з початку 2021 року. У серпні 2023 року Мосміськсуд засудив політика до 19 років позбавлення волі в колонії особливого режиму у справі про "екстремізм".

КанадаНавальнийсанкції єс

Останні матеріали

2 березня 2024 року: 1+1=2... чи 8? Українські сили не тільки збивають російські літаки – Том Купер
Cуспільство
2 березня 2024 року: 1+1=2... чи 8? Українські сили не тільки збивають російські літаки – Том Купер
Переклад iPress – 03 березня 2024, 17:24
Попри скепсис. Як ЗСУ могли збити всі заявлені Су – Том Купер
Політика
Попри скепсис. Як ЗСУ могли збити всі заявлені Су – Том Купер
Переклад iPress – 03 березня 2024, 16:15
Послабити Штати? Та байдуже. Чому Трамп намагається зробити так, щоб Україна програла? – Енн Епплбом
Політика
Послабити Штати? Та байдуже. Чому Трамп намагається зробити так, щоб Україна програла? – Енн Епплбом
Переклад iPress – 01 березня 2024, 15:17
Харків: боротьба триває. Проблеми українців для Заходу в темряві, яку зрідка освітлює штучне світло фотосесій їхніх політиків – Джейд МакГлинн
Cуспільство
Харків: боротьба триває. Проблеми українців для Заходу в темряві, яку зрідка освітлює штучне світло фотосесій їхніх політиків – Джейд МакГлинн
Переклад iPress – 01 березня 2024, 11:58
Після Авдіївки: в обороні. Україні бракує інженерних сил та ресурсів, а росіянам досвідчених солдатів та техніки – Frontelligence Insight
Політика
Після Авдіївки: в обороні. Україні бракує інженерних сил та ресурсів, а росіянам досвідчених солдатів та техніки – Frontelligence Insight
Переклад iPress – 01 березня 2024, 08:18
Третій рік війни. Плани 2024: путін vs Зеленський – Мік Раян
Політика
Третій рік війни. Плани 2024: путін vs Зеленський – Мік Раян
Переклад iPress – 29 лютого 2024, 15:37
росіяни продовжують втрачати особовий склад і техніку. ЗСУ відновлюють контроль над деякими населеними пунктами – Том Купер
Cуспільство
росіяни продовжують втрачати особовий склад і техніку. ЗСУ відновлюють контроль над деякими населеними пунктами – Том Купер
Переклад iPress – 29 лютого 2024, 12:04
Втручання росії у американські вибори 2024 року вже почалося. США остерігаються діпфейків – NBC News
Політика
Втручання росії у американські вибори 2024 року вже почалося. США остерігаються діпфейків – NBC News
Переклад iPress – 29 лютого 2024, 08:11
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється