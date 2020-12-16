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Канада оприлюднила звіт про авіакатастрофу МАУ в Ірані

У ньому вона розкритикувала розслідування Тегерана
У Канаді у вівторок, 15 грудня, було оприлюднено звіт щодо обставин розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані в ніч на 8 січня цього року.
Канада оприлюднила звіт про авіакатастрофу МАУ в Ірані Фото: з вільних джерел

Автори звіту стверджують, що Тегеран не провів розслідування трагедії належним чином і що багато її подробиць досі невідомі, повідомляє "Громадське".

Головним автором звіту став спеціальний радник прем’єра Канади та колишній урядовець Ральф Ґудейл, який нині координує допомогу сім’ям загиблих в авіакатастрофі.

"Іран… не провів свої розслідування (щодо безпеки, кримінальної відповідальності за скоєне тощо) у справді незалежний, об’єктивний і прозорий спосіб", - йдеться у звіті, де також зазначається, що Тегеран досі не надав відповідей на «важливі питання» щодо трагедії.

Ґудейл у звіті зазначає, що розслідування авіакатастрофи МАУ "ведеться стороною, яка взяла на себе відповідальність за неї, причому розслідування це ведеться таємно. Це не вселяє впевненості чи довіри".

У звіті прямо вказується, що розслідуванням трагедії мав би займатися не Іран (нагадаємо, міжнародне право передбачає, що розслідування авіакатастрофи здійснює країна, на чиїй території вона сталася), оскільки нині це породжує "відчуття безкарності" щодо відповідальних за збиття літака і загибель людей на ньому.

Уряд Канади у березні цього року призначив Ральфа Ґудейла відповідальним за координацію допомоги родичам загиблих в авіакатастрофі МАУ, а пізніше доручив проаналізувати розслідування Ірану та дії уряду Канади.

Ситуація ускладнюється тим, що Канада не має дипломатичних відносин із Іраном, і Тегеран не висловлював бажання співпрацювати з Оттавою в межах авіакатастрофи МАУ. "Багато ключових деталей цієї жахливої події залишаються невідомими Канаді, іншим державам Координаційної групи і сім’ям загиблих", - додає Ґудейл.

Нагадаємо, що Ірану доведеться виплатити компенсацію за збитий літак МАУ

 
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16 12 2020 10:08
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